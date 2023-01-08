3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В 9-й городской детской поликлинике Минска открылась имиджевая комната МЧС
Имиджевая комната МЧС наполнена тематическими материалами и играми, чтобы маленькие пациенты в доступной форме могли получить и закрепить знания по безопасности. Полезную информацию для себя здесь найдут и родители. Безопасное пространство сотрудники МЧС будут использовать и для профильных мероприятий: образовательных лекций, викторин и интерактивных игр с участием детей.
В поликлиниках Минска открыто 5 таких имиджевых комнат МЧС. В перспективе они появятся в каждом районе столицы, чтобы формировать культуру безопасности с детства.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов