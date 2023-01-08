В 9-й городской детской поликлинике Минска открылась имиджевая комната МЧС

Имиджевая комната МЧС наполнена тематическими материалами и играми, чтобы маленькие пациенты в доступной форме могли получить и закрепить знания по безопасности. Полезную информацию для себя здесь найдут и родители. Безопасное пространство сотрудники МЧС будут использовать и для профильных мероприятий: образовательных лекций, викторин и интерактивных игр с участием детей.