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В 9-й городской детской поликлинике Минска открылась имиджевая комната МЧС

Имиджевая комната МЧС наполнена тематическими материалами и играми, чтобы маленькие пациенты в доступной форме могли получить и закрепить знания по безопасности. Полезную информацию для себя здесь найдут и родители. Безопасное пространство сотрудники МЧС будут использовать и для профильных мероприятий: образовательных лекций, викторин и интерактивных игр с участием детей.

В поликлиниках Минска открыто 5 таких имиджевых комнат МЧС. В перспективе они появятся в каждом районе столицы, чтобы формировать культуру безопасности с детства.

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