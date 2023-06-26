В Абхазии девятый день продолжаются поиски белорусского ребенка, упавшего в реку Гега

В Абхазии девятый день продолжаются поиски белорусского ребенка, упавшего в горную реку Гега. Об этом сообщаютРИА Новостисо ссылкой на заявление пресс-службы МЧС Абхазии.

Поиски ребенка идут уже девятый день. Спасатели обследовали русло реки Гега до места ее слияния с рекой Бзыбью, которая, в свою очередь, впадает в море.

Поисковые работы продолжают в том же режиме.

Ранее сообщалось, что семья из Пинска вместе с четырехлетним сыном приехала на отпуск в Абхазию. В субботу, 17 июня, произошло ЧП - мальчика унесло течением горной рек Гега. Беда произошла у Гегского водопада, который находится горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.