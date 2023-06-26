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В Абхазии девятый день продолжаются поиски белорусского ребенка, упавшего в реку Гега
В Абхазии девятый день продолжаются поиски белорусского ребенка, упавшего в горную реку Гега. Об этом сообщаютРИА Новостисо ссылкой на заявление пресс-службы МЧС Абхазии.
Поиски ребенка идут уже девятый день. Спасатели обследовали русло реки Гега до места ее слияния с рекой Бзыбью, которая, в свою очередь, впадает в море.
Поисковые работы продолжают в том же режиме.
Ранее сообщалось, что семья из Пинска вместе с четырехлетним сыном приехала на отпуск в Абхазию. В субботу, 17 июня, произошло ЧП - мальчика унесло течением горной рек Гега. Беда произошла у Гегского водопада, который находится горным массивом Арабика и Рицинским заповедником.
Фото:pixabay
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