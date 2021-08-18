В Администрацию Президента поступают отклики людей после "Большого разговора"

Вопросы экономического блока, ситуация внутри страны и на внешнем контуре, пандемия и социальный вектор - все эти темы были детально затронуты во время "Большого разговора у Президента". Прошло уже более недели, а письма на имя Александра Лукашенко продолжают поступать в Администрацию Президента. Зрители делятся своими впечатлениями и мыслями от увиденного.

Формат оказался удачным как с точки зрения донесения до белорусов основных моментов внутренней и внешней политики Беларуси, так и общественного отклика на курс, взятый государством. В письмах есть и слова поддержки действующему лидеру, и конкретные примеры, на основании которых белорусы дают оценку Президенту. Вот некоторые из сообщений.







- Я не хочу писать Вам громких слов, а хочется сказать просто и от всего сердца: Вам сейчас очень тяжело, сейчас все вокруг против нашей страны, против народа, против Вас. Но лично я хочу выразить Вам огромную благодарность за то, что Вы смогли сохранить у нас мир и спокойствие, спасибо Вам, что мои девочки живут в спокойной стране, в которой можно учиться, заниматься спортом, развиваться и спокойно гулять на улице.

Анастасия Юхо, Копыль







- Искренне благодарен Вам за все, что Вы сделали для нашей Родины и для нас, белорусов, и не оставили нас на растерзание в трудный период! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, жизненных сил и долголетия! Вы нам очень нужны!.

Терещук Игорь Викторович, Минск







- Просто огромное спасибо от украинской семьи. Спасибо, Александр Григорьевич, и сил Вам.

Верхович Евгений, Брестский район

