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В Администрацию Президента поступают отклики людей после "Большого разговора"
Вопросы экономического блока, ситуация внутри страны и на внешнем контуре, пандемия и социальный вектор - все эти темы были детально затронуты во время "Большого разговора у Президента". Прошло уже более недели, а письма на имя Александра Лукашенко продолжают поступать в Администрацию Президента. Зрители делятся своими впечатлениями и мыслями от увиденного.
Формат оказался удачным как с точки зрения донесения до белорусов основных моментов внутренней и внешней политики Беларуси, так и общественного отклика на курс, взятый государством. В письмах есть и слова поддержки действующему лидеру, и конкретные примеры, на основании которых белорусы дают оценку Президенту. Вот некоторые из сообщений.
- Я не хочу писать Вам громких слов, а хочется сказать просто и от всего сердца: Вам сейчас очень тяжело, сейчас все вокруг против нашей страны, против народа, против Вас. Но лично я хочу выразить Вам огромную благодарность за то, что Вы смогли сохранить у нас мир и спокойствие, спасибо Вам, что мои девочки живут в спокойной стране, в которой можно учиться, заниматься спортом, развиваться и спокойно гулять на улице.
Анастасия Юхо, Копыль
- Искренне благодарен Вам за все, что Вы сделали для нашей Родины и для нас, белорусов, и не оставили нас на растерзание в трудный период! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, жизненных сил и долголетия! Вы нам очень нужны!.
Терещук Игорь Викторович, Минск
- Просто огромное спасибо от украинской семьи. Спасибо, Александр Григорьевич, и сил Вам.
Верхович Евгений, Брестский район
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