В аэропорту Домодедово у белоруски изъяли эксклюзивные часы за 240 000 долларов

Забывчивость дорого обошлась. Часы за 240 000 долларов конфисковали в аэропорту Домодедово у нашей соотечественницы Подарок мужу женщина не задекларировала. Во время проверки рейса Дубай - Москва таможня аэропорта остановила 32-летнюю гражданку Беларуси, которая прошла через зеленый коридор. При досмотре ручной клади были обнаружены наручные эксклюзивные часы. По словам белоруски, она приобрела их со скидкой за границей. Таможенная экспертиза установила, что корпус и застежка выполнены из золота семисотпятидесятой пробы. Стоимость более 15 миллионов российских рублей. Сумма неуплаченных платежей - почти четыре с половиной миллиона. Российская сторона усматривает в действиях белоруски признаки контрабанды.



