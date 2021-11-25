В аэропорту Минск осуществляется посадка на гуманитарный рейс

Возвращаемся в Национальный аэропорт Минск, сейчас там осуществляется посадка на гуманитарный рейс, который доставит беженцев, изъявивших желание вернуться на родину, в Багдад. К этому часу они уже могли быть у себя в стране, отправка планировалась днем, но из-за того, что рейс не был вовремя проплачен международными организациями, борт в Национальный аэропорт прибыл только вечером.