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В аэропорту Минск прошли учения по выявлению инфекций на борту самолета

Обнаружить и принять меры: в преддверии II Игр стран Содружества в Национальном аэропорту Минск прошли имитационные учения по выявлению на борту самолета очагов инфекционного заболевания.

По легенде, заболевшие граждане Кении приземлились в 11:00. По жалобам (жажда, головная боль и слабость) сотрудники экипажа заподозрили возможную угрозу и провели первичные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Также отработали обработку салона и всего багажного отсека. В целом чтобы пресечь распространения инфекции, Минздрав работает с туроператорами.

Если выезжаем в страны Африки, предлагается вакцинация против желтой лихорадки для того, чтобы минимизировать риск заболевания по месту прибытия. А пассажирам я бы рекомендовал не только при возвращении в Минск, но и в случае недомогания, температуры обращаться за медицинской помощью.
Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси

Учения проходят ежегодно, в том числе на уровне областей и районов. Все этапы сохранения санитарной безопасности отточены. В декабре 2022-го в аэропорту у одного из пассажиров прибывшего рейса заподозрили сибирскую язву. Диагноз не подтвердился, однако все службы сработали слаженно.

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