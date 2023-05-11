3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В аэропорту Минск прошли учения по выявлению инфекций на борту самолета
Обнаружить и принять меры: в преддверии II Игр стран Содружества в Национальном аэропорту Минск прошли имитационные учения по выявлению на борту самолета очагов инфекционного заболевания.
По легенде, заболевшие граждане Кении приземлились в 11:00. По жалобам (жажда, головная боль и слабость) сотрудники экипажа заподозрили возможную угрозу и провели первичные санитарно-противоэпидемические мероприятия. Также отработали обработку салона и всего багажного отсека. В целом чтобы пресечь распространения инфекции, Минздрав работает с туроператорами.
Если выезжаем в страны Африки, предлагается вакцинация против желтой лихорадки для того, чтобы минимизировать риск заболевания по месту прибытия. А пассажирам я бы рекомендовал не только при возвращении в Минск, но и в случае недомогания, температуры обращаться за медицинской помощью.
Учения проходят ежегодно, в том числе на уровне областей и районов. Все этапы сохранения санитарной безопасности отточены. В декабре 2022-го в аэропорту у одного из пассажиров прибывшего рейса заподозрили сибирскую язву. Диагноз не подтвердился, однако все службы сработали слаженно.
Президент
Все
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Благотворительность и встречи с коллективами - как проходит день депутата в избирательном округе на
Видеть, слышать и вести воздушные суда над Беларусью - задачи сотрудников Белаэронавигации
Мендкович о климатической повестке: Запад ищет новые направления для колонизации государств
Качественное образование стало брендом Беларуси
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все