В аэропорту Минск прошли учения по выявлению инфекций на борту самолета

Если выезжаем в страны Африки, предлагается вакцинация против желтой лихорадки для того, чтобы минимизировать риск заболевания по месту прибытия. А пассажирам я бы рекомендовал не только при возвращении в Минск, но и в случае недомогания, температуры обращаться за медицинской помощью.

Александр Тарасенко, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси