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В аэропорту Минска пограничники задержали иностранца с поддельным документом
Иностранца с фальшивым свидетельством на возвращение задержали белорусские пограничники в аэропорту. Мужчина пытался вылететь из Беларуси в Узбекистан.
Во время паспортного контроля он предъявил полностью поддельный документ. Со слов пассажира, он гражданин Таджикистана, свой паспорт потерял в России и там же купил фальшивый документ для пересечения границы.
На что рассчитывал иностранец - сказать сложно. В данном случае мужчине грозит штраф. Но использование поддельных документов предполагает и уголовную ответственность - до двух лет ограничения свободы.
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