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В аэропорту Минска задержали трех сутенерш

Сотрудники наркоконтроля и противодействия торговле людьми пресекли деятельность группы, которая занималась вербовкой "жриц любви". По данным МВД, три жительницы столицы, это девушки возрастом 23-24 лет, в сентябре прошлого года организовали незаконный бизнес по оказанию интимуслуг. Каждая из них отвечала за поставку "живого товара" в определенную страну и определенному кругу клиентов.

Потенциальных исполнительниц они находили в развлекательных заведениях Минска, заманивали обещаниями стабильных и высоких заработков. Получив согласие, трафикерши отправляли заказчикам портфолио "жриц любви" и организовывали их выезд за рубеж. Большую часть выручки забирали сутенерши
Виталий Капилевич, замначальника ГУНиПТЛ МВД Беларуси

Фигуранток задержали в аэропорту по возвращении из Турции. При себе и по месту жительства подозреваемых обнаружено более 50 тысяч долларов. За 5 месяцев сутенерши завербовали свыше 20 девушек. Возбуждено уголовное дело.

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