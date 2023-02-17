В аэропорту Минска задержали трех сутенерш

Сотрудники наркоконтроля и противодействия торговле людьми пресекли деятельность группы, которая занималась вербовкой "жриц любви". По данным МВД, три жительницы столицы, это девушки возрастом 23-24 лет, в сентябре прошлого года организовали незаконный бизнес по оказанию интимуслуг. Каждая из них отвечала за поставку "живого товара" в определенную страну и определенному кругу клиентов.