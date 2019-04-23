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В Агентстве теленовостей прошли стажировку 7 человек из Белорусского общества глухих
В Агентстве теленовостей впервые прошли стажировку 7 человек из Белорусского общества глухих, которые хотят стать телеоператорами, ведущими и корреспондентами. О необычной инициативе репортаж Татьяны Никитиной.
Александр Козич - мастер спорта международного класса, инструктор по легкой атлетике. Но хобби у него не спортивное. Молодой человек увлекся журналистикой. Уверен: и для таких, как он, в этой профессии не должно быть преград. А получать информацию и тем более делиться новостями может научиться любой человек.
В увлечении операторским делом Александра поддерживают жена Галина и четырехлетний сын Максим. Ведь это не просто хобби, а новая профессия. Международный жест, которым приветствуют глухих людей (руки подняты, ладони раскрыты), используется во время торжественных событий и может заменять аплодисменты. На языке жестов в Беларуси разговаривают 10 с половиной тысяч человек. Именно столько глухих в нашей стране. И только 63 специалиста, осуществляющих перевод. Эту проблему необходимо решать уже теперь.
В декабре прошлого года команда из Белорусского общества глухих подала заявку на участие в крупнейшем конкурсе социальных проектов Social Weekend. Идея глобальная - создание медиаресурса "Диф Ньюс Беларусь", который мог бы в полной мере информировать слабослышащих: новости, интервью, важные события. Проект дошел до финала, а его участники получили уникальную возможность пройти стажировку в Агентстве теленовостей Белтелерадиокомпании.
За три недели в Белтелерадиокомпании команда прошла широкое многофункциональное обучение. Выезжали на репортажи вместе с корреспондентами АТН, учились работать на съемочной площадке, постигали основы написания текстов, видеосъемки, монтажа и графики.
С появлением медиаресурса "Диф Ньюс Беларусь" тысячи глухих фактически обрели возможность… быть услышанными! Хоть на съемочной площадке порой без практики сложно найти и общий язык, чтобы работать слаженно и быть в центре событий. А потом рассказать о том, что узнал сам, ведь хорошие новости не могут ждать.
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