В агрогородках Минского района активно развивается инфраструктура - число новых жителей постоянно увеличивается

Агрогородки центрального региона пополняются новоселами. Так, в Сенице за последнее время построили два многоквартирных дома для нуждающихся. Одно здание в стадии возведения, а в перспективе еще четыре многоэтажки. Также по генплану в Сенице выделили участки для торгового центра и строительства детского сада. Новый вид ждет и территория вокруг местного озера. Население агрогородка в пригороде столицы - уже восемь тысяч человек.

