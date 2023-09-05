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В агрогородках Минского района активно развивается инфраструктура - число новых жителей постоянно увеличивается
Агрогородки центрального региона пополняются новоселами. Так, в Сенице за последнее время построили два многоквартирных дома для нуждающихся. Одно здание в стадии возведения, а в перспективе еще четыре многоэтажки. Также по генплану в Сенице выделили участки для торгового центра и строительства детского сада. Новый вид ждет и территория вокруг местного озера. Население агрогородка в пригороде столицы - уже восемь тысяч человек.
Оксана Есьман, председатель Сеницкого сельского исполкома:
В настоящее время не без участия наших жителей разрабатывается предпроектная документация на благоустройство озера, где планируется строительство велодорожек, пешеходных дорожек с расположением парковок, теннисных столов. Это на ближайшее время.
Немало перспектив по развитию и у такого агрогородка в Минском районе, как Прилуки. Здесь в ближайшие годы планируют возвести сразу несколько новых объектов социальной инфраструктуры: два детских сада и школу.
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