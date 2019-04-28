ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В агрогородке Александрия установлена площадка для занятий воркаутом

Площадка для занятий воркаутом установлена в агрогородке Александрия Шкловского района. Удалось реализовать проект благодаря спонсорской помощи областных и районных служб. Уличная гимнастика является новомодным увлечением и с каждым годом объединяет все больше желающих заниматься спортом на свежем воздухе. Причем независимо от возраста

Первыми проверили парк на прочность воспитанники филиала Академии футбола

В агрогородке Александрия появилась и своя аллея. Жители вместе с администрацией местного сельхозпредприятия высадили 42 туи.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все