В агрогородке Александрия установлена площадка для занятий воркаутом

Площадка для занятий воркаутом установлена в агрогородке Александрия Шкловского района. Удалось реализовать проект благодаря спонсорской помощи областных и районных служб. Уличная гимнастика является новомодным увлечением и с каждым годом объединяет все больше желающих заниматься спортом на свежем воздухе. Причем независимо от возраста