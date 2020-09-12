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В агрогородке Дивин чествуют аграриев Брестской области
В большую ярмарку превратились и центральные улицы агрогородка Дивин Кобринского района. Сегодня там чествуют аграриев Брестской области на "Дожинках". Праздник начался с парада - каждый район области представил свою местную культуру. Вообще нынешний сезон для области стал очень удачным. В этом году здесь убрали на 12% больше зерна, чем в прошлом. По традиции лучшим из лучших вручили награды. Самая высокая и почетная - от президента Беларуси.
К областному праздникув Дивине отремонтировали дороги, провели реконструкцию социальных объектов и полностью обновили местный парк. Праздничные гуляния в агрогородке продолжатся до вечера. Кульминацией торжества станет фейерверк.
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