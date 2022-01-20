В агрогородке Дивин Кобринского района обсудили дополнения к Основному закону Беларуси

Мы встречаемся в коллективах, где могут задать вопросы работники предприятий и учреждений. Но есть пожилые граждане, люди, которые не работают и не имеют такой возможности, поэтому мы этих людей приглашаем на сходы граждан.

Иван Довжук, председатель Кобринского районного совета депутатов