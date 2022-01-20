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В агрогородке Дивин Кобринского района обсудили дополнения к Основному закону Беларуси

Проект обновленной Конституции вызвал большой отклик и у жителей Кобринского района. В агрогородке Дивин сохранилась традиция сельских сходов. На них сообща принимают важные для населенного пункта решения. Обсуждение изменений и дополнений в Основной закон страны сейчас главная тема собраний. Причем многие приходят специально, чтобы высказаться в поддержку предлагаемых дополнений.

Проявление патриотизма, гражданской активности, а также сохранение памяти о подвиге белорусского народа являются долгом каждого гражданина. Я считаю, что изменения важны для каждого гражданина Беларуси. Нужно, чтобы молодежь с детства сохраняла исторический подвиг белорусского народа, знала историю своей страны.
Павел Ковалюк, начальник погранзаставы "Дивин" Пинского пограничного отряда
Мы встречаемся в коллективах, где могут задать вопросы работники предприятий и учреждений. Но есть пожилые граждане, люди, которые не работают и не имеют такой возможности, поэтому мы этих людей приглашаем на сходы граждан.
Иван Довжук, председатель Кобринского районного совета депутатов

Идеи, которые сейчас собирают по всей стране, направят в экспертную комиссию. Там инициативы проанализируют, и лучшие предложения дополнят проект Конституции.

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