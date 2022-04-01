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В агрогородке Гайна Логойского района готовятся к юбилею
Большой юбилей малой родины. Праздник в агрогородке Гайна Логойского района состоится летом, но преобразование уже сейчас. Уборка улиц, центральной площади и сквера, очистка водной глади и территории уникальных подземных ключей, зеленые и цветочные насаждения, уход за памятниками, формирование зон отдыха и обустройство детской площадки.
Тамара Кохан, жительница аг. Гайна, краевед:
Мы поставили перед собой задачу восстановить криницу. Потом мы хотим, чтобы это место стало местом отдыха, хотим поставить макет ветряной мельницы, поставить большой камень-валун, чтобы написать там дату основания деревни, поставить несколько скамеечек, чтобы люди могли приходить отдыхать и брать воду.Первые упоминания о Гайне относятся к 14 веку. Свое начало поселение взяло от костела, построенного князем Ягайло. Костел простоял шесть столетий, но был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Это памятное место, как и многие другие, почитают местные жители.
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