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В агрогородке Гайна Логойского района готовятся отметить 625-летие селения
Большой юбилей малой родины. В агрогородке Гайна Логойского района готовятся отметить 625-летие селения. Праздник пройдет летом, но подготовка началась уже сейчас с благоустройства. В планах озеленение территории, высадка цветов, уход за памятниками, формирование зон отдыха и оборудование детской площадки. Активные местные жители занимаются также уборкой улиц, дворов, сквера, очисткой водной глади и территории уникальных подземных ключей.
Первые сведения о городке Гайна относятся к XIV столетию. Свое начало поселение взяло от костела, построенного князем Ягайлом. Католический храм простоял 6 столетий, но был разрушен в годы Великой Отечественной войны. Это памятное место, как и многие другие, дорого местным жителям.
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