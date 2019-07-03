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В агрогородке Короватичи жители собрались у мемориального комплекса Скорбящей матери
На минуту сегодня замолкает каждый населенный пункт страны, которого так или иначе коснулась война. В агрогородке Короватичи жители собрались у мемориального комплекса скорбящей матери. Это символ и героического, и трагического прошлого. В 1943 году здесь было убито 107 сельчан. Каратели сожгли деревню почти полностью. Но на ее территории еще три дня шли ожесточенные бои. Погибли сотни человек, но независимость Короватичей отстояли. Уже позже 400 бойцов были награждены медалями и орденами.
За главный подарок - свободное и мирное настоящее - молодое поколение агрогородка благодарило ветеранов. Среди участников митинга дочь одного из героев. Мила Назарова в 5 лет проводила отца на фронт и больше его не видела. В свои 82 до сих пор помнит День Победы и как наследница каждый год приходит возложить цветы: на плитах фамилии ее погибших родственников.
В эти минуты митинги проходят по всей Гомельской области и не только. К акции "Беларусь помнит" присоединилась вся страна
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