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В агрогородке Мазолово место для голосования организовали в Доме культуры

Для удобства участников референдума в агрогородке Мазолово место для голосования организовали в Доме культуры. Здание находится в самом центре поселка. В списках голосующих 1 583 человека. Почти половина из них сделали свой выбор досрочно.

Тех, кто пришел на участок сегодня, ждал настоящий праздник - работает выездная торговля с минимальной ценовой надбавкой. На импровизированной сцене друг друга сменяют творческие коллективы, в том числе детские.

Все с удовольствием остаются послушать наш концерт, получают у нас позитив, энергию. Мы, конечно, заранее проголосовали, чтобы сегодня посвятить день празднику.
Оксана Дричебка, культорганизатор Мазоловского сельского дома культуры
Ассортимент у нас сегодня большой. Надбавка снижена - 15 % только. Приходят люди голосовать с детьми, покупают активно. Еще печется у нас все, будем подвозить.
Анна Линская, продавец

Для жителей самых отдаленных деревень был организован подвоз жителей к месту голосования. Всего в Витебской области создано 714 участков.

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