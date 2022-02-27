3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В агрогородке Мазолово место для голосования организовали в Доме культуры
Для удобства участников референдума в агрогородке Мазолово место для голосования организовали в Доме культуры. Здание находится в самом центре поселка. В списках голосующих 1 583 человека. Почти половина из них сделали свой выбор досрочно.
Тех, кто пришел на участок сегодня, ждал настоящий праздник - работает выездная торговля с минимальной ценовой надбавкой. На импровизированной сцене друг друга сменяют творческие коллективы, в том числе детские.
Все с удовольствием остаются послушать наш концерт, получают у нас позитив, энергию. Мы, конечно, заранее проголосовали, чтобы сегодня посвятить день празднику.
Ассортимент у нас сегодня большой. Надбавка снижена - 15 % только. Приходят люди голосовать с детьми, покупают активно. Еще печется у нас все, будем подвозить.
Для жителей самых отдаленных деревень был организован подвоз жителей к месту голосования. Всего в Витебской области создано 714 участков.
Президент
Все
"Время Первого" - как совершить прорыв в сельском хозяйстве и привлечь молодые кадры в регионы
Лукашенко поздравил личный состав 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады с 45-летием
Лукашенко подписал указ о награждении Александры Пахмутовой орденом Дружбы народов
Подробности насыщенной недели Президента Беларуси в рубрике "Время Первого"
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Литва с 11 ноября усиливает таможенный контроль на границе с Беларусью. Что будут проверять?
ВВС Израиля ликвидировали главу оперативного штаба "Исламского джихада" в Газе
В Германии пожарная машина въехала в рыночную палатку, есть пострадавшие
Выборы президента в США грозили взорвать ситуацию в стране, но прошло подозрительно тихо
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов