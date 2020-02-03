В агрогородке Новоселье произошла утечка угарного газа в многоквартирном доме

Без отопления и горячей воды остались несколько десятков семей

Заложниками ситуации стали больше двух десятков семей. Те, кто еще не вселился, благодарят судьбу. Отмечу, что в этом доме квартиры получили и многодетные семьи. Также добавлю, дом в эксплуатацию сдали всего пять месяцев назад.

Юлия Диневич, жительница а.г. Новоселье:

"Благо, что мы не успели сделать ремонт. Очень страшно за детей, потому что это очень опасно. До сих пор у нас течет крыша, вода в подвале стоит. Просто бассейн целый, а там электрощитовая".

Новый дом - старые проблемы

О том, что в доме проблемы, жильцы стали трубить сразу после сдачи. Вода, крыша, откосы, окна, теперь еще газ и вентиляция. Независимая экспертиза выявила больше трех десятков нарушений.

Ситуация на контроле

Местные жильцы говорят: все обращения сводятся к завтракам. Мол, ждем благоприятных условий для ремонта. Что же касается газовой проблемы, то представители управления капитального строительства обещали заглянуть в проблемный дом сегодня утром, но встреча перенеслась на завтра.

После ЧП в доме газовые службы составили соответствующие акты. Чтобы в домах вновь появилось тепло, придется дождаться проверки вентиляции.