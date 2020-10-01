В агрогородке Семежево живет уникальная женщина - хранительница аутентики белорусского ткачества

День пожилых людей сегодня отмечают более 2 миллионов граждан Беларуси. Это каждый пятый житель. Многие живут в деревне и свой зрелый период жизни привыкли проводить активно - в работе на земле и в передаче своих знаний и традиций молодому поколению. В агрогородке Семежево Копыльского района живет уникальная женщина, продолжательница древнего рода местных ткачей, хранительница аутентики белорусского ткачества. Валентина Киеня - глубоко на пенсии, но продолжает удивлять своих односельчан жизненной энергией и позитивом. Наталья Бордиловская познакомилась с интересным человеком (видео).