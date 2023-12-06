В агрогородке Захарничи Полоцкого района произошел взрыв в жилом доме

ЧП в Полоцком районе. В агрогородке Захарничи накануне вечером произошел взрыв в жилом доме. По предварительной информации, на втором этаже двухэтажного восьмиквартирного дома взорвался газовый баллон. К счастью, жертв удалось избежать. Все 13 жильцов дома эвакуированы.

В Полоцкую центральную городскую больницу доставлены двачеловека. Один из них в тяжелом состоянии, еще двое находятся в Полоцкой городской больнице №1.

Проведен весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий,телемедицинское консультирование со специалистами областного уровня, лечение согласовано. Будет решаться вопрос о переводе пострадавших на областной уровень. Александр Стома, главврач Полоцкой центральной городской больницы

"В рамках реагирования на чрезвычайную ситуацию организован комплекс мероприятий. Комиссией по чрезвычайным ситуациям определены места граждан для их дальнейшего проживания, организована охрана имущества, также прибыли силы и средства для ликвидации ЧС. 11 человек размещены у близких родственников, друзей, два человека находятся в больнице", - заявил начальник Витебского областного управления МЧС Сергей Мелешкин.