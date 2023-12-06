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В агрогородке Захарничи Полоцкого района произошел взрыв в жилом доме. Что известно к этому времени?
Жильцам пострадавшего от взрыва дома в агрогородке Захарничи Полоцкого района будет предложено временное проживание. На месте происшествия продолжают работать экстренные и специальные службы. Вероятнее всего, взорвался газовый баллон. Из-под завалов спасены люди, не обошлось без пострадавших. Подробности у Владимира Королева.
"Решил покурить, открыл форточку, зажег спичку, и в это время произошел взрыв". Такую историю рассказал один из жильцов дома. Происшествие случилось в агрогородке Захарничи Полоцкого района. Сильный взрыв в двухэтажном кирпичном доме разрушил часть стены, повредил саму квартиру, чердак, перекрытия и кровлю. 11 жильцов дома были эвакуированы. Под завалами оказались два человека. Погибших нет.
По прибытии к месту от населения узнали, что человек заблокирован. С помощью аварийно-спасательного гидравлического инструмента из плиты перекрытия был деблокирован мужчина 1976 года рождения.
47-летний мужчина стоял на карточках, спина была придавлена балкой и плитой перекрытия. Пострадавший также рассказал, что его 83-летняя мать в соседней комнате. Ее также госпитализировали.
Проведен весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, телемедицинское консультирование со специалистами областного уровня, лечение согласовано. Будет решаться вопрос о переводе пострадавших на областной уровень.
Создана комиссия по установлению причин и обстоятельств происшествия
Причину ЧП взрыва баллона еще предстоит установить, причины и обстоятельства произошедшего будет выяснять специальная комиссия.
Комиссией по чрезвычайным ситуациям определены места для дальнейшего проживания граждан, организована охрана имущества, также прибыли силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации. 11 человек размещены у близких родственников, друзей. Два человека находятся в больнице. Проводятся разбирательства по данному инциденту.
Людям предложено расселение в гостинице города Полоцка и питание в гостинице города Полоцка. От расселения люди отказались. Расселены по родственникам, по знакомым. Службы жилищно-коммунального хозяйства занимаются подбором жилья маневренного фонда и осмотром его состояния. Я надеюсь, до конца дня мы будем предлагать людям квартиры для временного размещения.
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