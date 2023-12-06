В агрогородке Захарничи Полоцкого района произошел взрыв в жилом доме. Что известно к этому времени?

Людям предложено расселение в гостинице города Полоцка и питание в гостинице города Полоцка. От расселения люди отказались. Расселены по родственникам, по знакомым. Службы жилищно-коммунального хозяйства занимаются подбором жилья маневренного фонда и осмотром его состояния. Я надеюсь, до конца дня мы будем предлагать людям квартиры для временного размещения.

Сергей Лейченко, первый зампредседателя Полоцкого райисполкома