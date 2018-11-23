ЭкономикаПолитикаОбществоПрезидентТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В агрогородок Ленина пришел природный газ

Еще в один агрогородок страны пришел природный газ. Благодаря госпрограмме по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС. Более миллиона рублей из республиканского бюджета понадобилось для проектирования и строительства в общей сложности 15-ти километров газопровода. Агрогородок Ленина стал четвертым газифицированным в Краснопольском районе.

Планируется, что до конца года к газу в агрогородке подключат все 64 дома.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все