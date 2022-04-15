В агрогородок Радостово Дрогичинского района провели газ

Голубое топливо пустили в агрогородок Радостово Дрогичинского района. К централизованной системе подключили еще 300 жилых домов. Теперь местным жителям можно забыть о баллонах и дровах. Агрогородок находится на границе с Украиной. Газ здесь ждали: момент подключения стал настоящим праздником, на который пришли целыми семьями.



Татьяна Федюкович, жительница аг. Радостово:

Привезти дрова, порубить их надо - это все время, а с детьми маленькими этого особо не сделаешь. У нас четверо детей в семье, поэтому сложновато было! Сейчас будет хорошо, легко и просто. Любовь Малащитская, жительница аг. Радостово:

Мы пенсионеры, нам очень нужен газ! Все-таки облегчение, проблем нет никаких, которые раньше были с доставкой газа и дров. Нам это очень удобно. Спасибо всем, кто участвовал в этом проекте. На проект выделили 3 миллиона 600 тысяч рублей. Всего было построено 27 километров газопровода. Тепло и комфортно теперь будет и в социальных объектах населенного пункта. Среди них школа, Дом культуры и новая амбулатория.



Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома:

Два года стали решающими для того, чтобы поселок получил социально значимые продукты - это водопровод: полноценное водоснабжение качественное, газоснабжение - появляется перспектива газификации близлежащих наших деревень, потому что водозагрузка будет позволять.

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:

Общая протяженность газопровода по республике уже составляет 60 тысяч километров. Общее количество абонентов, пользующихся природным газом, порядка трех миллионов человек. И это благо, комфорт также будет создан и для других населенных пунктов. А это как раз та задача, которая поставлена главой государства по комфортным условиям проживания и в первую очередь именно в сельской населенной местности. Всего за последние 4 года в Брестской области газифицировали 81 населенный пункт. А в 2022-м газ получат жители еще 14 агрогородков и деревень.

