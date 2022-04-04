В агрокомбинате "Заря" готовы к посевной, на полях будет задействована новая техника

В разгаре по всей стране активные весенне-полевые работы. В агрокомбинате "Заря" в Могилевском районе - ставка на высокоурожайные сорта пшеницы и кормовых культур. Почти вдвое здесь увеличили наделы - сейчас это почти 13 тысяч гектаров. Больше здесь планируют получить и продукции животноводства, увеличив при этом объемы переработки, расширив географию экспорта. Андрей Ястребов продолжит.

Для водителя "Тумана" - Романа Сорокина - это уже 10-я весенняя кампания. Сейчас на подкормке озимой пшеницы. 250 га за смену на хорошей технике легко. Да и погода в помощь.

На подкормке и вспашке земли на полях "Зари" работает почти 2 десятка единиц техники. Скоро будет больше - машинный парк пополнился высокотехнологичными опрыскивателями, новыми МАЗами, а еще вот этим комбинированным посевным комплексом 27 метров в длину.

К посевной кампании мы готовы. У нас три посевных агрегата, один из них широкозахватный. Готова энергонасыщенная техника. Также у нас есть глубокорыхлитель новый. Семь новых тракторов МТЗ. Ячмень будем сеять самым первым. Егор Осинцев, заместитель гендиректора агрокомбината "Заря"





Столько же рапса. Наделы в "Заре" за пару лет выросли с 7 до 13 тысяч гектаров. Почти половину из них отвели под зерновые. Семян хватает, склады готовы к отгрузке.





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Хозяйство на данный момент обеспечено на 100 % семенами. Что касается зерновых, кукурузы, трав - все полностью завезено. Увеличены площади посева, в том числе кукурузы. В этом году планируется посеять порядка 3 тысяч гектар. Евгений Селюгин, заместитель гендиректора агрокомбината "Заря"





Кормов "Заре" нужно много. Все-таки 6 животноводческих комплексов в деле. Но и здесь совершенствуются. На примере МТК "Речки" внедрили голландскую технологию питания буренок. Теперь здесь так называемый плавающий кормовой стол, первый в Могилевском регионе.





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Она должна захватить пищу и должна поднять голову. Данная конструкция это позволяет сделать. Т.е. мы приближаем питание коровки к естественным условиям. Кормовой стол имеет еще одну особенность - наклоняться под 45 градусов, чтобы корова могла достать пищу, которая находится вдалеке. Евгений Бычков, заместитель гендиректора агрокомбината "Заря"





"Заря" - еще и племхозяйство, где проводят селекционную работу, создают генетический высокопродуктивный фонд. Здесь уже подрастает новая партия, которая скоро разойдется по сельхозпредприятиям страны.

Предприятие - еще и один из брендов региона. Что касается продуктов питания, именно отсюда по всей стране расходится лакомство, без которого не обходится ни один повседневный и уж тем более праздничный стол.





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В птичнике почти 35 тысяч цыплят. Уже через две недели они отправятся на прилавки магазинов, кстати, собственной торговой сети. Их заменят новые. Уже завтра здесь ждут пополнение - еще 70 тысяч бройлеров.

Кстати, цыплята белорусские - из "Александрийского". Переработкой занимаются в собственном цеху. Сейчас это уже почти 5 млн тонн продукции в год. Но в "Заре" готовы увеличить объемы чуть ли не вдвое. Обновили цех переработки мяса. Готовят к запуску новый.

Это новый участок по производству сыровяленых и сырокопченых колбасных изделий. Он позволит нам выйти на новые объемы производства. Сейчас мы производим 3 тонны в месяц, а выходим до 10 тонн. Это мало того, что новые виды продукции, но и еще и дополнительные рабочие места. Татьяна Дьякова, заместитель гендиректора агрокомбината "Заря"

Камеры для копчения уже готовы. Идет активная проработка новых рынков сбыта. К отечественному и российскому добавится еще и азиатский.