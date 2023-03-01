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В агротехническом колледже Пинска узнали о том, как ориентироваться в эпоху постправды - "Зачетный разговор"

"Зачетный разговор" в первый день весны прошел и в агротехническом колледже Пинска. Студенты смогли пообщаться с политическим обозревателем Агентства теленовостей Марией Петрашко и депутатом Палаты представителей Сергеем Клишевичем.

Спикеры подняли самые актуальные вопросы политики и экономики. Среди них - военная обстановка вокруг Беларуси, протесты 2020 года, проблемы дезинформации в интернете и другие. Особенно студентам была интересна тема продовольственной безопасности, ведь многие из них уже скоро начнут работать в аграрном секторе страны.

Мне больше всего понравилось, что ребята осознанно думают о том, как решать конкретные жизненные задачи, а не о том, какую им повестку навязывают. Сама аудитория активная, ребята включались в диалог. Мне было важно помочь им, рассказать, как ориентироваться в эпоху постправды, отличать фейк от истины и не вестись эмоционально на вбросы.
Мария Петрашко, политический обозреватель Агентства теленовостей

"Зачетный разговор" пройдет во всех высших и средних специальных учреждениях Беларуси. Спикерами станут руководители, политологи и медийные персоны Беларуси.

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