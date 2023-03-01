В агротехническом колледже Пинска узнали о том, как ориентироваться в эпоху постправды - "Зачетный разговор"

Мне больше всего понравилось, что ребята осознанно думают о том, как решать конкретные жизненные задачи, а не о том, какую им повестку навязывают. Сама аудитория активная, ребята включались в диалог. Мне было важно помочь им, рассказать, как ориентироваться в эпоху постправды, отличать фейк от истины и не вестись эмоционально на вбросы.

Мария Петрашко, политический обозреватель Агентства теленовостей