В Академии искусств - целевой набор. Вице-премьер посетил творческие экзамены

Целевым образом они получат свое первое рабочее место именно в этом театре. Собственно, мы сейчас идем по этому пути. Вы знаете, что и глава государства поручал расширить целевой набор и в рамках других высших учебных заведений - это и медицинского профиля, и профиля педагогического. Это очень важно, что заказчик уже на стадии отбора видит, кто к нему придет. И это позволит нам и творчески более качественно подготовить специалистов. Я думаю, они в плане стажировок и всего остального будут тесно связаны с театром.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси