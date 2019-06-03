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В Академии музыки чествовали одаренную молодежь
Сегодня в Белорусской государственной академии музыки чествовали тех, кого в народе называют "неограненными алмазами". Победители международных предметных олимпиад, творческих конкурсов и фестивалей, лауреаты и стипендиаты спецфондов Президента Беларуси встретились с заместителем премьер-министра Игорем Петришенко. Сверхмалый орбитальный космический аппарат - наноспутник и даже прототип робота сапера - авторы лично рассказывали о своих разработках на своеобразной выставке достижений.
Ставку на талант и интеллектуальный ресурс в Беларуси сделали уже давно. Государство опекает и придает "огранку" идеям, а также помогает с реализацией. Среди обладателей стипендий, поощрительных и гранд-премий, а также грантов и юные артисты, которые проявили себя на международном и республиканском уровнях. Серебряный призер на XVI Международном детском музыкальном конкурсе "Витебск-2018" Артем Скороль, музыканты с академической школой исполнительского искусства Владислав Хандогий, а также Дарья и Анастасия Лукашенко.
Спецфонд по поддержке талантливой молодежи находится под личным патронажем Главы государства. А творческие вузы - в топе самых внимательных к студентам и выпускникам. Такое пошаговое сопровождение одаренной молодежи, а впоследствии "готовых" специалистов - это задел на будущее. Студенты и выпускники академии регулярно практикуются в исполнительском искусстве и участвуют в международных конкурсах. Регулярно обновляется и инструментальный фонд.
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