В Академии МВД провели церемонию вручения премии "Амиатавр"

Важно раскрыть потенциал наших курсантов, в будущем, естественно, офицеров. Навыки не только непосредственно в учебе пригодятся, но и в повседневной жизни, и в профессиональной нашей деятельности. В состав жюри входят сотрудники нашей академии, и курсанты оценивают работы. Важны не только положительные комментарии в социальных сетях, но и количество подписчиков, и тех же лайков к роликам, которые публикуются.

Александр Васильев, начальник Академии МВД Беларуси