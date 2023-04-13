3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Академии МВД провели церемонию вручения премии "Амиатавр"
Быть в тренде и шагать в ногу со временем - в Академии МВД провели церемонию вручения премии "Амиатавр". Заветные статуэтки получили курсанты, которые активно освещают жизнь альма-матер на популярных интернет-площадках. В церемонии принимают участие и узнаваемые лица. В этом году участники боролись за награды в четырех номинациях. Статуэтку за лучший новостной материал победителю вручила ведущая "Беларусь 1" Виолетта Соколович. Появилась и новая номинация - "ТикТок-Медиапрорыв". На этой платформе аккаунт милицейского вуза активно завоевывает аудиторию, творчество оценили почти 16 тысяч подписчиков.
Важно раскрыть потенциал наших курсантов, в будущем, естественно, офицеров. Навыки не только непосредственно в учебе пригодятся, но и в повседневной жизни, и в профессиональной нашей деятельности. В состав жюри входят сотрудники нашей академии, и курсанты оценивают работы. Важны не только положительные комментарии в социальных сетях, но и количество подписчиков, и тех же лайков к роликам, которые публикуются.
Всего в официальных аккаунтах за жизнью милицейского вуза следят почти 35 тысяч подписчиков.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Лимоны во Дворце Независимости настоящие, убедились гости резиденции Александра Лукашенко
В Беларуси школьники могут обучиться работе с FPV-дронами
Избирательная кампания в Беларуси: когда зарегистрированные кандидаты вправе приступать к агитации
"Таблица Менделевой": как Грузию раскачивают по старой методичке и кому "мечта" не дает покоя
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все