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В Академии наук состоялся круглый стол к 105-летию со дня образования БССР
1 января 2024 года исполнится 105 лет со дня образования Белорусской Советской Социалистической Республики, просуществовавшей почти 73 года.
Исторический путь обсуждали 22 декабря в Национальной академии наук. Там состоялся круглый стол, в котором приняли участие историки, ученые, а также политические и государственные деятели. Некоторые присоединились в режиме онлайн. События, которые происходили в то время, несомненно, заложили основу, наследие стало крепким фундаментом, подчеркнул заместитель главы Администрации Президента Игорь Луцкий.
Историческая наука должна постоянно подпитывать общество новыми изысканиями в этой сфере. Мыв какое-то время подзабыли наше советское прошлое, фактически мы живем и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом. 1 января 1919 года - дата, когда политически организовалась наша страна, можно сказать, что это старт развития белорусов. Это был серьезный период, который позволил нынешнему современному государству мощно стоять на фундаменте.
"Без БССР не было бы ни той территории республики, ни того народа, ни тех органов власти, ни тех великих достижений в экономике, культуре и науке, которые были и есть", - отметил заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси Сергей Третьяк.
Все материалы круглого стола опубликуют. Далее их будут использовать при выполнении государственных программ научных исследований.
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