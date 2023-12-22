В Академии наук состоялся круглый стол к 105-летию со дня образования БССР

Историческая наука должна постоянно подпитывать общество новыми изысканиями в этой сфере. Мыв какое-то время подзабыли наше советское прошлое, фактически мы живем и базируемся на тех достижениях, которые были созданы советским народом. 1 января 1919 года - дата, когда политически организовалась наша страна, можно сказать, что это старт развития белорусов. Это был серьезный период, который позволил нынешнему современному государству мощно стоять на фундаменте.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси