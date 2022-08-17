В Академии наук ученые-аграрии занимаются селекцией по 38 видам сельхозкультур

Мы активно ведем селекцию по озимой ржи, пшенице, тритикале. Возобновили селекцию по озимому ячменю в последние годы. В этом направлении есть определенные успехи: первый сорт "буслік" уже включен в государственный реестр. И в этом году он хорошо себя зарекомендовал: как на демонстрационных посевах, так и на полях сельхозорганизаций он обеспечил 80 центнеров с гектара.

Эрома Урбан, заместитель гендиректора НПЦ по земледелию НАН Беларуси