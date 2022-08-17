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В Академии наук ученые-аграрии занимаются селекцией по 38 видам сельхозкультур
Большая роль в вопросе продовольственной безопасности у белорусских ученых-аграриев. Так, специалисты Научно-практического центра Академии наук по земледелию занимаются селекцией по 38 видам сельхозкультур. Один из акцентов - на озимые зерновые: они лучше переносят засуху и дают большую урожайность. Кроме того, аграрии из Жодино готовы сотрудничать с нашими сельхозорганизациями по выращиванию люпина - культуры, важной для животноводства. В целом же на экспериментальных полях в Смолевичском районе ученые проводят каждый год тысячи экспериментов.
Наша страна при должной организации производства вполне может себя обеспечить растительным белком. Для этого нужно расширять посевные площади зернобобовых культур, например, люпина узколистного. Эта культура дает с одного гектара до полутора тонн чистого белка. Для сравнения: с одного гектара посевов самой хорошей пшеницы мы можем получить 700-800 кг.
Мы активно ведем селекцию по озимой ржи, пшенице, тритикале. Возобновили селекцию по озимому ячменю в последние годы. В этом направлении есть определенные успехи: первый сорт "буслік" уже включен в государственный реестр. И в этом году он хорошо себя зарекомендовал: как на демонстрационных посевах, так и на полях сельхозорганизаций он обеспечил 80 центнеров с гектара.
В перспективе в НПЦ по земледелию построят комплекс с селекционными фитотроном и ризотроном. Инновационные технологии позволят контролировать рост и развитие растения в формате онлайн. Это существенно ускорит селекцию новых сортов.
Фото: pixabay.com
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