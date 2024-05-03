В Академии управления наградили победителей Республиканской олимпиады по избирательному процессу

В этом году она проходила в 3 этапа. По итогам отборочных испытаний почти из 2 тысяч старшеклассников в финал вышли 70 ребят из всех регионов страны. Учащиеся прошли компьютерное тестирование, а также проявили смекалку в ходе настольной образовательной игры. 22 победителя удостоены дипломами и памятными подарками.