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В Академии управления наградили победителей Республиканской олимпиады по избирательному процессу

Правовое просвещение молодежи. В Академии управления сегодня наградили победителей Республиканской олимпиады по теории и практике избирательного процесса.

В этом году она проходила в 3 этапа. По итогам отборочных испытаний почти из 2 тысяч старшеклассников в финал вышли 70 ребят из всех регионов страны. Учащиеся прошли компьютерное тестирование, а также проявили смекалку в ходе настольной образовательной игры. 22 победителя удостоены дипломами и памятными подарками.

Цель Олимпиады - повысить уровень знаний учащихся в законодательстве и в области избирательного права. Организаторы подготовили и культурную программу. В канун Дня Победы участники Олимпиады посетят Музей Великой Отечественной войны.

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