В Академию управления при Президенте Беларуси в торжественной обстановке зачислили абитуриентов на бюджет

Очень приятно то, что мы очередной раз убедились в том, что Академия управления при Президенте Республики Беларусь - это серьезный, так скажем, клуб единомышленников, людей, которые сегодня, не побоюсь этого слова, государственники, несмотря на то что они еще молодые, они еще буквально вчерашние школьники. Это люди, которые сегодня устремлены к самосовершенствованию, это ребята, стремящиеся не просто к получению знаний, а стремящиеся к тому, чтобы самореализоваться и получить те возможности, которые предоставляет именно Академия правления при Президенте.

Игорь Бузовский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси