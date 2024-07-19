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В Академию управления при Президенте Беларуси в торжественной обстановке зачислили абитуриентов на бюджет
19 июля в Академию управления при Президенте Беларуси в торжественной обстановке зачислили абитуриентов на бюджетную форму обучения. Всего на первом курсе будут учиться 235 человек, из них 100 - на бюджете. Самая популярная специальность - "государственное управление и право". Здесь зафиксирован и самый высокий проходной балл (на место претендовали более 3 человек). Из 100 зачисленных 90 первокурсников иногородние, 50 человек окончили школу с медалью. По результатам централизованного экзамена и ЦТ представлены 38 сертификатов со 100 баллами. Впервые в Академию управления на бюджет зачислены и 12 выпускников "Школы управления", которые успешно сдали экзамен по итогам обучения.
"Я выбрал специальность "государственное управление и экономика", так как в будущем хочу связать жизнь с Министерством экономики, хочу работать там. Надеюсь, у меня это получится, потому что данный университет дает все условия, и я считаю, что смогу стать специалистом в этой сфере. И в будущем я буду продвигать белорусскую экономику на мировой уровень", - поделился планами студент Академии управления при Президенте Беларуси Андрей Лисицкий.
"В 11-м классе я участвовала в проекте "Лестница успеха", и именно этот проект повлиял на мое окончательное решение. Я была приятно удивлена дружелюбием студентов и профессионализмом преподавателей и организаторов данного проекта. И уже тогда окончательно решила, что хочу принимать непосредственное участие в управлении государством, и именно Академия управления меня подготовит к этому, я уверена, на самом высоком уровне", - объяснила свой выбор студентка Академии управления при Президенте Беларуси Полина Баран.
Очень приятно то, что мы очередной раз убедились в том, что Академия управления при Президенте Республики Беларусь - это серьезный, так скажем, клуб единомышленников, людей, которые сегодня, не побоюсь этого слова, государственники, несмотря на то что они еще молодые, они еще буквально вчерашние школьники. Это люди, которые сегодня устремлены к самосовершенствованию, это ребята, стремящиеся не просто к получению знаний, а стремящиеся к тому, чтобы самореализоваться и получить те возможности, которые предоставляет именно Академия правления при Президенте.
Подать документы в Академию управления для получения второго высшего образования можно до 31 июля. Количество таких мест здесь на заочном отделении рассчитано на 860 человек.
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