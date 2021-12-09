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В акции "Наши дети" этой зимой примут участие около миллиона детей
Около миллиона ребят примут участие в Республиканской акции "Наши дети". Об этом рассказали в Министерстве образования. К марафону добра подключатся более 90 организаций. Планируется, что они охватят около 150 учреждений и организаций здравоохранения, соцзащиты. Во время акции "Наши дети" подарки получат и дети беженцев на границе. Республиканская акция "Наши дети" пройдет с 14 декабря по 14 января.
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