В акции "Наши дети" этой зимой примут участие около миллиона детей

Около миллиона ребят примут участие в Республиканской акции "Наши дети". Об этом рассказали в Министерстве образования. К марафону добра подключатся более 90 организаций. Планируется, что они охватят около 150 учреждений и организаций здравоохранения, соцзащиты. Во время акции "Наши дети" подарки получат и дети беженцев на границе. Республиканская акция "Наши дети" пройдет с 14 декабря по 14 января.