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В акции "Наши дети" приняли участие более 1 млн юных белорусов
Самая добрая акция зимы "Наши дети" подарила внимание и заботу более чем миллиону юных белорусов. Ее итоги сегодня озвучили в Национальном пресс-центре. Благотворительные мероприятия проходили по всей стране с середины декабря до середины января. За это время собрано порядка трех миллионов 200 тысяч рублей - деньги направили на подарки, организацию праздников и укрепление материально-технической базы учреждений. Среди добрых волшебников - около 150 субъектов хозяйствования, а также представители госорганов, депутаты. Не остались в стороне и неравнодушные граждане - они перечислили почти 30 тысяч рублей.
Акция - это одно из направлений большой государственной кампании по защите детей. Об эффективности говорит число интернатных учреждений - оно каждый год сокращается. Приходит новая форма - дома семейного типа. Их открытиев рамках акции "Наши дети" - уже добрая традиция. Сегодня в стране таковых функционирует чуть более трех сотен.
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