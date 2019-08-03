В Алабине торжественно открылись юбилейные V Международные армейские игры

Союзники и партнеры по целому ряду интеграционных структур - Беларусь и Россия - оттачивают навыки обороны и обеспечения безопасности на полях военной олимпиады. В подмосковном Алабине сегодня торжественно открылись юбилейные V Международные армейские игры. Всего в соревнованиях задействован 21 полигон. Часть состязаний пройдет на территории Беларуси. Наша команда - одна из самых представительных. Белорусские военные участвуют в 18 конкурсах. По традиции соревнования открылись с самого зрелищного - "Танкового биатлона". В прошлом году белорусы в нем взяли бронзу, а теперь готовы на реванш! С каким результатом наши танкисты прошли первую индивидуальную гонку? За ходом военной олимпиады следит Дарья Белоусова-Петровская.

Сегодня в парке "Патриот" развиваются флаги 39 стран

А по разнообразию военной формы можно изучать политическую карту мира - Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. В этом году соревнуются 223 команды, и белорусская - одна из самых массовых. Участвует в 18 из 32 конкурсов. И самых опытных: на протяжении 4 лет входит в пятерку сильнейших. По традиции Армейские игры открывает самый красочный и захватывающий конкурс - "Танковый биатлон". Начинается он с индивидуальной гонки, где по жеребьевке участвуют 4 экипажа. Это Беларусь, Сербия, Китай и Азербайджан.





Индивидуальная гонка - это борьба за выход в полуфинал

Чтобы не было путаницы, у каждого танка свой цвет. У белорусов - красный. Задача - за минимальное время поразить как можно больше мишеней и главное - не заработать штрафных очков. Ведь за каждый промах экипаж проходит дополнительный круг в 500 метров. Команда Беларуси выступает по третьей дорожке. Экипаж сразу взял хороший темп. Три круга по пять километров и три огневых рубежа, Мишени - танк, вертолет и огневая точка гранатометчика. 100% попадание, но из-за ошибки при прохождении минно-взрывных заграждений теряем время. В результате - 2 место в первом заезде индивидуальной гонки.



В прошлом году в "Танковом биатлоне" белорусы завоевали бронзу

В этот раз приехали улучшить результат. Впереди еще две индивидуальные гонки - 5 и 7 августа. 12 команд с лучшим временем выходят в полуфинал. И начинается серьезная борьба за призовые места.







ЮбилейныеVАрмейские игры пройдут на территории 10 государств