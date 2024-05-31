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В Алматы прошло очередное заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ
Продолжается визит белорусской военной делегации в Казахстан. Сегодня в Алматы состоялось очередное заседание Совета министров обороны Беларуси и Казахстана.
Главы оборонных ведомств обсудили вопросы, связанные с вызовами и угрозами в регионах коллективной безопасности ОДКБ. Виктор Хренин отметил деятельность ведомых США западных стран, ведение широкомасштабной информационной войны, беспрецедентных мер по дискриминации, изоляции и ухудшению экономической ситуации целого региона. Последние годы наблюдается дальнейшая милитаризация, рост количества и масштабов мероприятий оперативной и боевой подготовки в Европе. Ярким подтверждением является серия учений "Защитник-2024". Также глава белорусского военного ведомства обратил внимание на необходимость сплочения усилий для обеспечения безопасности государств - членов организации.
Принятые меры в рамках визита белорусской военной делегации будут направлены на выработку общих подходов и механизмов по развитию военной составляющей ОДКБ с учетом национальных интересов и приоритетов сторон.
Решено продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденциям ее развития для выработки совместных мер. По итогам подписан ряд документов по развитию военной составляющей ОДКБ, касающихся подготовки и проведения учений, оснащения коллективных сил, мероприятий совместной подготовки в 2025 году, деятельности Объединенного штаба, а также вопроса финансирования.
Следующее заседание Совета министров обороны стран ОДКБ состоится в ноябре в Астане.
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