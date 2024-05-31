В Алматы прошло очередное заседание Совета министров обороны государств - членов ОДКБ

Решено продолжить регулярный обмен информацией по результатам мониторинга военно-политической обстановки, тенденциям ее развития для выработки совместных мер. По итогам подписан ряд документов по развитию военной составляющей ОДКБ, касающихся подготовки и проведения учений, оснащения коллективных сил, мероприятий совместной подготовки в 2025 году, деятельности Объединенного штаба, а также вопроса финансирования.

Руслан Жаксылыков, министр обороны Казахстана