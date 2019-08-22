В Альпах на границе Швейцарии и Италии на горе Маттерхорн погибла белорусская альпинистка

Ей было 33 года. На восхождение она отправилась с другом, ранее они уже покоряли более низкие вершины. В какой-то момент девушка устала и сорвалась с веревки. Спасатели смогли добраться до места лишь на следующее утро. На вертолете белоруску доставили в Червинию - курортный город на северо-западе Италии. Местная полиция проводит проверку. Эту информацию уже подтвердили в пресс-службе МИД Беларуси. Посольство нашей страны в Италии установило контакт с близкими альпинистки и компетентными органами Италии с целью оказания содействия.