В. Андрейченко: Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы

Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко во время заседания Совета Палаты представителей, передает корреспондент БелТА.





"В понедельник начинает работу шестая сессия Палаты представителей. Ее содержательное наполнение обусловлено теми серьезными задачами, которые стоят в настоящее время перед всеми государственными органами, включая парламент. Сессия пройдет в непростых условиях. Гибридная атака на Беларусь принимает новые, все более изощренные формы. Прикрываясь лицемерными лозунгами о демократии, в отношении нашей страны Западом наращивается политическое, экономическое, военное и информационное давление", - рассказал Владимир Андрейченко.





По его словам, демонстрируя полное пренебрежение международным правом, в ход идут обвинения в создании миграционного кризиса, по надуманным поводам раскручиваются очередные витки санкционной политики. Расчет прост - экономически задушить страну, вызвать социальное недовольство и на этой волне осуществить новую попытку государственного переворота.



