В. Андрейченко: Информационное поле сегодня стало полем битвы

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания: "Пристального внимания союзных парламентариев требуют такие важнейшие вопросы, как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи. К сожалению, новейшие IT-технологии задействованы в качестве инструмента информационно-психологической войны против наших стран и народов".