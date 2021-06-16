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В. Андрейченко: Информационное поле сегодня стало полем битвы
Информационное поле сегодня стало полем битвы. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко на 60-й сессии Парламентского собрания Союза Беларуси и России, которая проходит сегодня в формате видеоконференцсвязи в Овальном зале Дома правительства, передает корреспондент БелТА.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания: "Пристального внимания союзных парламентариев требуют такие важнейшие вопросы, как защита информационного пространства и традиционных ценностей народов Беларуси и России, воспитание и образование молодежи. К сожалению, новейшие IT-технологии задействованы в качестве инструмента информационно-психологической войны против наших стран и народов".
Пропагандируется вседозволенность, звучат призывы к общественным беспорядкам, идет прямая дискредитация органов государственной власти. В сознание людей постепенно внедряется так называемая полуправда, нацеленная на искажение исторической правды и памяти", - подчеркнул Владимир Андрейченко.
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