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Крупные предприятия помогли выстоять экономике в условиях жесткой конкуренции во время пандемии

Встреча с коллективом ОАО "Нефтезаводмонтаж"

Владимир Андрейченко ответил на вопросы работников. В частности, о сотрудничестве парламентариев с коллегами из других стран, использовании электроэнергии после ввода БелАЭС. Интересовало коллектив и развитие Новополоцка. А конкретно - строительство нового моста через Западную Двину и ремонт старого. Говорили и о развитии культуры и спорта. Спикер также побывал на воднолыжной базе и ознакомился с тренировочным процессом.

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