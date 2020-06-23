Крупные предприятия помогли выстоять экономике в условиях жесткой конкуренции во время пандемии

Владимир Андрейченко ответил на вопросы работников. В частности, о сотрудничестве парламентариев с коллегами из других стран, использовании электроэнергии после ввода БелАЭС. Интересовало коллектив и развитие Новополоцка. А конкретно - строительство нового моста через Западную Двину и ремонт старого. Говорили и о развитии культуры и спорта. Спикер также побывал на воднолыжной базе и ознакомился с тренировочным процессом.