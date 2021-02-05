В. Андрейченко: Людей интересуют экономические и общественно-политические вопросы

Наряду с ПЦР-анализом диагностировать инфекцию позволяет и компьютерная томография. За последнее время проведена масштабная работа по закупке и установке аппаратов КТ в медучреждениях, в том числе в райцентрах. Например, в Глубоком появится отдельный межрайонный медицинский центр с томографом. Сейчасидет переоборудование здания в больничном городке. На развитии региона сегодня сфокусировал свое внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Владимир Андрейченко во время выездного приема граждан. На встрече с местными жителями также затронули темы водоснабжения в сельской местности, капитального ремонта многоквартирного дома, помощь инвалиду по слуху. Кстати, еще один важный объект для жителей - бассейн. Он откроется на площадке местного ФОКа.