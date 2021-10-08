В. Андрейченко: Системный подход и глубокое изучение обращений помогают решать актуальные вопросы людей

Очень активно люди поднимают вопросы подключения жилья на электрическую энергию. Сегодня были записавшиеся, но хорошо, что местные власти до приема порешали эти вопросы. Конечно, это вопросы выделения социального жилья. Они решаются в нашей стране в соответствии с законодательством

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси