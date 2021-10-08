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В. Андрейченко: Системный подход и глубокое изучение обращений помогают решать актуальные вопросы людей

На системном подходе и глубоком изучении обращений в решении актуальных вопросов людей акцентировал внимание председатель Палаты представителей во время выездного приема в Докшицах. Владимир Андрейченко отметил: за 9 месяцев этого года в нижнюю палату парламента поступило более 1800 обращений от физических и юрлиц. Каждое внимательно рассмотрено. Сегодня на личной встрече прозвучали 5 вопросов, 2 из которых касались предоставления социального жилья. Как отметило руководство района, в следующем году в Докшицах возведут 40-квартирный дом. Часть квадратов выделят под социальные.

Очень активно люди поднимают вопросы подключения жилья на электрическую энергию. Сегодня были записавшиеся, но хорошо, что местные власти до приема порешали эти вопросы. Конечно, это вопросы выделения социального жилья. Они решаются в нашей стране в соответствии с законодательством
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси


Также Владимир Андрейченко отметил, что выездные приемы показывают, что в регионах живут небезразличные люди. Многие приходят с инициативами и предложениями для развития своей малой родины.

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