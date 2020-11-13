В. Андрейченко: Выездные приемы граждан позволяют изучать ситуацию в регионах изнутри

Выездные приемы граждан позволяют не только решать конкретные вопросы людей, но и изучать ситуацию в регионах изнутри. На этом акцентировал внимание председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко во время личного приема в Докшицах. Среди обращений были коллективные. К примеру, жители деревни Волколата просят не закрывать заправочную станцию. Однако более рентабельной, по подсчетам специалистов, будет работа передвижной АЗС. График готовы согласовать с жителями. Во время приема дано поручение - организовать собрание с выездом на место и выслушать мнения людей.

На личной встрече прозвучало около десяти вопросов. Тех, кто в силу возраста не смог прийти на прием, Владимир Андрейченко выслушал по телефону.



