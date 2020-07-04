ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Анкаре поздравление Беларуси появилось на 125-метровой башне Атакуле - символе столицы Турции

Эти кадры мы получили из Турции, Армении и Канады. В Анкаре поздравление Беларуси появилось на 125-метровой башне Атакуле - символе столицы Турции. В Армении одно из центральных зданий Еревана было освещено цветами белорусского флага. Также символично окрасился и Ниагарский водопад - самый мощный в Северной Америке.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все