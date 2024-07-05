В апреле 1943 года появился Смерш - что ввело в заблуждение немцев

В апреле 1943 года постановлением Совнаркома СССР была создана разведка, получившая название Смерш ("Смерть шпионам"), которая переходила в личное подчинение Сталина. Впоследствии, по оценкам ведущих военных специалистов, она стала самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны. Тогда же Смерш вступал в противостояние с очень сильным противником.

Произошло переформирование особых отделов организации, которую назвали "Смерть шпионам", что ввело в заблуждение немцев. Они никак не могли разобраться, где же особые отделы в спецслужбах, а где действует Смерш, и какие функции выполняет особый отдел, а какие Смерш. Станислав Князев, генерал КГББеларуси в отставке, доктор исторических наук

Ошибки первых дней войны, когда данные военной разведки о подготовке Германии к нападению не были учтены, исправляли. Накануне планируемой на белорусском направлении операции "Багратион", затем и в ходе ее проведения все основные советские разведслужбы - внешняя разведка НКГБ, военная разведка, Смерш - тесно взаимодействовали. Это был обмен информацией, перепроверка ее достоверности, что помогало командованию получать наиболее полные и точные данные о противнике.

24 июня, на второй день военно-стратегической операции "Багратион", Сталин подписал новый указ о совершенствовании военной разведки. И в нем было впервые записано, что разведка должна действовать не менее 400-500 км вглубь от линии фронта, обеспечивая проведение успешных операций Красной армии. Александр Битус, председатель Белорусского общественного объединения "Ветераны военной разведки", полковник в отставке

Перед советскими спецслужбами Ставкой Верховного Главнокомандования была поставлена задача организовать полную дезинформацию противника по поводу всех действий Красной армии. Особое внимание обращалось на белорусское направление.

Как развивались события - более подробно в фильме "Операция "Багратион" ЗДЕСЬ

Накануне операции "Багратион" во всех органах военной контрразведки действующей армии и приграничных округов были созданы оперативно-разыскные группы по поиску и задержанию агентуры противника. Только в 28-й армии 1-го Белорусского было сформировано 48 таких групп.