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В апреле 1943 года появился Смерш - что ввело в заблуждение немцев
В апреле 1943 года постановлением Совнаркома СССР была создана разведка, получившая название Смерш ("Смерть шпионам"), которая переходила в личное подчинение Сталина. Впоследствии, по оценкам ведущих военных специалистов, она стала самой эффективной спецслужбой Второй мировой войны. Тогда же Смерш вступал в противостояние с очень сильным противником.
Произошло переформирование особых отделов организации, которую назвали "Смерть шпионам", что ввело в заблуждение немцев. Они никак не могли разобраться, где же особые отделы в спецслужбах, а где действует Смерш, и какие функции выполняет особый отдел, а какие Смерш.
Ошибки первых дней войны, когда данные военной разведки о подготовке Германии к нападению не были учтены, исправляли. Накануне планируемой на белорусском направлении операции "Багратион", затем и в ходе ее проведения все основные советские разведслужбы - внешняя разведка НКГБ, военная разведка, Смерш - тесно взаимодействовали. Это был обмен информацией, перепроверка ее достоверности, что помогало командованию получать наиболее полные и точные данные о противнике.
24 июня, на второй день военно-стратегической операции "Багратион", Сталин подписал новый указ о совершенствовании военной разведки. И в нем было впервые записано, что разведка должна действовать не менее 400-500 км вглубь от линии фронта, обеспечивая проведение успешных операций Красной армии.
Перед советскими спецслужбами Ставкой Верховного Главнокомандования была поставлена задача организовать полную дезинформацию противника по поводу всех действий Красной армии. Особое внимание обращалось на белорусское направление.
Как развивались события - более подробно в фильме "Операция "Багратион" ЗДЕСЬ
Накануне операции "Багратион" во всех органах военной контрразведки действующей армии и приграничных округов были созданы оперативно-разыскные группы по поиску и задержанию агентуры противника. Только в 28-й армии 1-го Белорусского было сформировано 48 таких групп.
Органами Смерша перед началом белорусской наступательной операции было арестовано 430 немецких агентов, в том числе на участке 1-го Белорусского - 50 агентов, на 2-м Белорусском - 22, на 3-м Белорусском - 19, на 1-м Украинском фронте - 47.
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