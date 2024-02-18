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В апреле следует ожидать увеличения количества ДТП с участием животных
В апреле следует ожидать увеличения количества ДТП с участием животных. Об этом предупредил заместитель начальника отдела контроля за охраной и использованием объектов животного мира Госинспекции Степан Гузней, сообщает БЕЛТА.
"Больше всего ДТП с участием охотничьих животных в 2023 году было отмечено во втором (1610 фактов, 1270 погибших животных) и четвертом кварталах (861 факт, 884 погибших животных). В то время как в первом квартале зафиксировано 592 факта ДТП и 610 погибших животных, в третьем - 660 фактов и 675 погибших животных", - обратил внимание Степан Гузней.
Он рассказал, что наибольшее количество фактов ДТП и погибших животных отмечено в мае прошлого года (573 факта), наименьшее - в феврале (175 случаев). Аналогичная картина отмечалась в 2021 и 2022 годах. Таким образом, в апреле следует ожидать увеличения количества ДТП с участием охотничьих животных.
Фото из открытых интернет-источников
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