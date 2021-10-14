В аптеках Минска защитных масок достаточно

Люди все-таки переживают за свое здоровье, приходят в масках и приобретают маски достаточно часто. И все сотрудники у нас обязательно ходят в масках. Масок у нас в достаточном количестве. Так как аптека реализует по безналичному расчету и для организаций маски и антисептики по договорам, поэтому масок у нас всегда достаточно, но в любом случае, если вдруг не хватает, склад всегда готов оперативно привезти нам нужное количество.

Екатерина Голикова, заместитель заведующего аптекой № 13 РУП "Белфармация"