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В аптеках Минска защитных масок достаточно
Особое внимание наличию защитных масок. Их в аптеках белорусской столицы достаточно. На выбор как многоразовые, так и одноразовые, которые у населения пользуются повышенным спросом. Что касается покупателей, то масочным режимом большинство не пренебрегает, замечаний по этому вопросу нет.
Люди все-таки переживают за свое здоровье, приходят в масках и приобретают маски достаточно часто. И все сотрудники у нас обязательно ходят в масках. Масок у нас в достаточном количестве. Так как аптека реализует по безналичному расчету и для организаций маски и антисептики по договорам, поэтому масок у нас всегда достаточно, но в любом случае, если вдруг не хватает, склад всегда готов оперативно привезти нам нужное количество.
Теперь защитные маски либо респираторы обязательно использовать в торговых объектах, транспорте (в том числе и в такси), при посещении объектов сферы услуг, предприятий и организаций. Обязательно и требование соблюдать социальную дистанцию.
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