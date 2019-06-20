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В.Арчаков: Беларусь полностью готова к безвизовому въезду иностранных гостей на II Европейские игры

Чтобы ничто не омрачило праздника, в стране четко и устойчиво работает система обеспечения безопасности. Об этом нашим корреспондентам в эксклюзивном интервью рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности. Владимир Арчаков отметил, что Беларусь полностью готова к безвизовому въезду иностранных гостей на II Европейские игры. В первую очередь должные меры принимаются на границе. Несмотря на то, что на протяжении всего спортивного первенства для болельщиков и участников соревнований действует безвизовый режим, въезд непрошенных гостей исключен. В столице также делается все, чтобы обеспечить безопасность как иностранных гостей, так и самих минчан.

В прошлом году правом на безвизовый въезд в Беларусь воспользовались 110 тысяч туристов

Показательно то, что это никоим образом не отразилось на криминогенной обстановке. Планируется, что в будущем, по словам Владимира Арчакова, пересекать белорусскую границу без виз станет возможно не только через Национальный аэропорт Минск, но и через воздушные гавани, которые находятся в областных центрах.

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