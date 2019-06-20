В.Арчаков: Беларусь полностью готова к безвизовому въезду иностранных гостей на II Европейские игры

Чтобы ничто не омрачило праздника, в стране четко и устойчиво работает система обеспечения безопасности. Об этом нашим корреспондентам в эксклюзивном интервью рассказал заместитель госсекретаря Совета безопасности. Владимир Арчаков отметил, что Беларусь полностью готова к безвизовому въезду иностранных гостей на II Европейские игры. В первую очередь должные меры принимаются на границе. Несмотря на то, что на протяжении всего спортивного первенства для болельщиков и участников соревнований действует безвизовый режим, въезд непрошенных гостей исключен. В столице также делается все, чтобы обеспечить безопасность как иностранных гостей, так и самих минчан.

