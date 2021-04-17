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В. Арчаков: Количество учений возле белорусских границ растет
Беларуси нужно быть готовой к любым вызовам, так как время разрушительных и кровопролитных войн не ушло в прошлое. Об этом в эксклюзивном интервью рассказал заместитель государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков. Генерал-майор отметил: количество учений возле границ нашей страны растет, но мы готовы держать удар, в том числе информационно. Борьба с экстремизмом, как Минск будет реагировать на обострение конфликта в Донбассе и кто и зачем переписывает историю? На эти и другие вопросы Владимир Арчаков даст ответ в воскресенье, 18 апреля, в "Главном эфире".
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