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В. Арчаков: Литве не привыкать тянуть деньги из Евросоюза
Экономическое давление на Беларусь и кто в этом выигрывает. Заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в "Главном эфире" отметил, что в большинстве случаев инициаторы санкций - беглые оппозиционеры, которые получают от этого откаты, когда белорусские предприятия выдавливают с рынка литовские или польские конкуренты. Это ведь так удобно кричать из Литвы и Польши про любовь к стране, но решать при этом свои корыстные интересы за счет литовских налогоплательщиков.
Интервью заместителя госсекретаря Совета безопасности Беларуси в "Главном эфире"
В этой ситуации литовским властям, отметил Владимир Арчаков, для поддержания своей экономики остается довольствоваться лишь дотациями из ЕС. Но здесь Литве не привыкать тянуть деньги из Евросоюза.
И вот что еще важно: каналы незаконной миграции были организованы спецслужбами Литвы. Предприимчивые пособники, которые существуют на гранты, решили на этом еще и подзаработать. Это объективно показано в журналистском расследовании наших коллег. В документальном фильме Агентства теленовостей "Ящик Пандоры" рассказали о тех, кто на этом построил целый бизнес. Рекомендуем к просмотру.
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