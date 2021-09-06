В. Арчаков: Литве не привыкать тянуть деньги из Евросоюза

Экономическое давление на Беларусь и кто в этом выигрывает. Заместитель госсекретаря Совета безопасности Владимир Арчаков в "Главном эфире" отметил, что в большинстве случаев инициаторы санкций - беглые оппозиционеры, которые получают от этого откаты, когда белорусские предприятия выдавливают с рынка литовские или польские конкуренты. Это ведь так удобно кричать из Литвы и Польши про любовь к стране, но решать при этом свои корыстные интересы за счет литовских налогоплательщиков.









В этой ситуации литовским властям, отметил Владимир Арчаков, для поддержания своей экономики остается довольствоваться лишь дотациями из ЕС. Но здесь Литве не привыкать тянуть деньги из Евросоюза.

И вот что еще важно: каналы незаконной миграции были организованы спецслужбами Литвы. Предприимчивые пособники, которые существуют на гранты, решили на этом еще и подзаработать. Это объективно показано в журналистском расследовании наших коллег. В документальном фильме Агентства теленовостей "Ящик Пандоры" рассказали о тех, кто на этом построил целый бизнес. Рекомендуем к просмотру.

